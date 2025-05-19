فرصة لكل سيدة غير عاملة.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2025

ندى محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
فرصة لكل سيدة غير عاملة.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2025
التسجيل في منحة المرأة الماكثة

تعتبر منحة المرأة الماكثة في الجزائر من أهم المبادرات المقدمة من الحكومة بهدف مساعدة السيدات في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير لهم حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في المنحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

يمكنكم الآن التسجيل في منحة المرأة الماكثة والاستفادة من تلك المبادرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. أولًا يتم التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.
  2. بعد ذلك يتم النقر على زر الخدمات الإلكترونية.
  3. ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل منحة المرأة الماكثة.
  4. بعد ذلك يتم إدخال كافة المعلومات بمنتهى الدقة.
  5. القيام برفع كافة المستندات المطلوبة.
  6. يتم إثبات حالة السكن وتقديم ما يثبت أن السيدة غير عاملة.
  7. القيام بمراجعة البيانات ثم النقر على زر إرسال الطلب.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة

يجب التأكد من استيفاء كافة الشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من تلك المنحة:

  • على المتقدمة أن تكون جزائرية الجنسية.
  • يجب أيضًا ألا يكون عامل في إحدى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من أجل أن تتمكن السيدة من الحصول على المنحة.
  • كما يجب ألا تكون مالكة لأي نوع عقارات أو يكون لها أملاك مقدمة من الدولة.
  • يجب أيضًا أن يكون لها شهادة إقامة.
  • يلزم أيضًا أن تكون متواجدة داخل الجزائر بشكل مستمر دون التنقل من أي دولة للأخرى.

في حالة التأكد من استيفاء هذه الشروط يجب تقديم الطلب وسرعان ما سيتم المعاينة وسيتم تقديم المنحة فورًا.

معلومات الكاتب
ندى محمد

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