بعد نهاية الجولة 37 .. ترتيب الدوري الإسباني 2025 حسب المركز

بعد أن حصل برشلونة على لقب الدوري الأسباني لعام 2025، فقد بدأت عمليات البحث أن تزداد بشكل كبير جدًا لمعرفة ترتيب الدوري الإسباني 2025 حسب المركز وذلك سوف نكشف عنه بالتفصيل من خلال الأسطر التالية، دعونا نكشف لكم عن الترتيب ونوضح لكم أيضًا عن مواعيد المباراة الحاسمة بين ريال مدريد ونظيره الأخر وهو ريال سوسيداد.

ترتيب الدوري الإسباني 2025

يمكنك التعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2025 بعد نهاية الجولة الـ 37 من الدوري، ليكون برشلونة في الصدارة وجاء الترتيب كالآتي:

يتصدر برشلونة لحصوله على 85 نقطة. بينما يليه على الفور نادي ريال مدريد وحصوله على 81 نقطة. بينما حصل أتلتيكو مدريد على المركز الثالث في الدوري وهذا لأنه حرز 73 نقطة. بينما النادي الرياضي حصل على 70 نقطة ويتصدر في الترتيب الرابع بالدوري الأسباني. كما أن فريق فياريال يتصدر الدور الخامس في الدوري لحصوله على 67 نقطة.

مواعيد المباريات القادمة في الدوري الإسباني 2025

ينتظر الجماهير الآن كافة مواعيد المباريات القادمة في الدوري الإسباني 2025، ويكون المواعيد كالآتي:

في تاريخ يوم 23 من مايو 2025، تنطلق مباراة قوية بين كلا من ريال بيتيس وفالنسيا في تمام الساعة 10:00 مساءً. بينما تنطلق مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في تاريخ يوم 24 من مايو 2025 في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة. كما ينتظر الجماهير أن تبدأ مباراة إسبانيول ولاس بلماس في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ليكون المباراة في تاريخ يوم 24 من مايو 2025.

القنوات الناقلة للدوري الإسباني 2025

يمكنك أن تقوم بمتابعة الدوري الإسباني 2025 وتشجع فريقك من خلال مجموعة القنوات الناقلة، ولكن عليك أن تكون على دراية كاملة بأن تلك القنوات لديها حقوق النشر الكامل، أي يجب عليك الاشتراك والدفع في القناة حتى تتمكن من مشاهدة ممتعه، وتتمثل لكم القنوات عبر التالي: