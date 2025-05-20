“الأفضل لأطفالكم” ثبت الآن تردد قناة ماجد 2025 الجديد… محتوى تربوي ممتع بجودة عالية

تعتبر قناة ماجد من أكثر القنوات مفضلة للأطفال وأسرهم، وذلك لما تقدمه من برامج مسلية وأفلام كرتونية تعليمية خالية من العنف، تتميز القناة بمحتواها وتنوعه، مما يجعلها خيارا مثاليا لمتابعتها يوميا تتضمن على الترفية والتعلم في وقت واحد، ومن أبرز ما يميزها أنها مجانية بالكامل، ويمكن استقبالها بسهولة على مختلف الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى أي اشتراك، لذلك سنعرض لكم تردد قناة ماجد للأطفال 2025 من خلال سطور التالية.

تردد قناة ماجد للأطفال 2025

ازداد البحث بشكل كبير بالتعرف على تردد قناة ماجد، وذلك لما تحققه القناة من جماهيرية واسعة بين الأطفال في مختلف الدول العربية، فهي تقدم محتوى كرتوني يناسب مختلف الفئات العمرية، مما جعلها تحظى بمكانة كبيرة بين قنوات الأطفال، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة ماجد على النايل سات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة ماجد على عرب سات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

مميزات قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل تسعى إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال برامج مبتكرة ومحتوى مدروس، ومن أبرز مميزاتها: