اكتشف أسرار الكون من مكانك.. ثبت الآن تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025

يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 خاصة بعد أن أعلنت قناة ناشيونال جيوغرافيك عن تغيير ترددها على نايل سات وعرب سات للعام 2025، وذلك بهدف تحسين جودة البث وتوفير صورة أوضح وأكثر دقة للمشاهدين، هذه التعديلات أثارت اهتمام واسع بين محبي القناة ومتابعيها، لكونها تقدم برامج وثائقية متميزة تغطي مجالات الطبيعة والعلوم والحياة البرية، لذلك سنعرض لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025

زاد البحث مؤخرا عن التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك بعد إعلان إدارة القناة عن تعديل الترددات بهدف تقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة، تعد القناة من أبرز القنوات الوثائقية التي تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، نظرا لمحتواها الفريد الذي يجمع بين المعرفة والترفيه، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2025

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى قسم إعدادات القنوات.

اختر التثبيت اليدوي.

أدخل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب.

اضغط على البحث.

وانتظر حتى يتم تحميل القنوات.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة وأضفها إلى قائمتك المفضلة إن رغبت.

تعرفنا اليوم على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 مع التعرف على خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال، قومي بتنزيلها من أجل الإستمتاع بالمحتوى الذي تتيحه.