“جديد 2025!” شغّل قناتي كراميش ووناسة.. كل الأغاني والكرتون اللي بيحبوها أطفالك

ترغب أغلب الأسر العربية بقناه تقدم محتوى آمن وتعليمي للأطفال، تعتبر قناة كراميش ووناسة من أفضل الاختيارات لكونهم يمنحان الأطفال تجربة مشاهدة ممتعة ومليئة بالفائدة، حيث تجمعان بين الترفيه والتربية من خلال برامج وأغاني تناسب مختلف الأعمار، وتساهم في غرس القيم الإيجابية وتنمية المهارات اللغوية والمعرفية، لذلك سوف نطلعكم اليوم على تردد قناه كراميش ووناسة 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناه كراميش ووناسة 2025

تعد قناة كراميش من أبرز القنوات الموجهة للأطفال، إذ تقدم محتوى تربوي وترفيهي باللغة العربية يساهم في تنمية الجانب الأخلاقي والسلوكي لدى الأطفال، تشتهر القناة بأغانيها الممتعة التي تعلق في الذاكرة بسهولة، بالإضافة إلى برامجها الهادفة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية:

تردد قناة كراميش 2025 على القمر نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبرز برامج قناة كراميش

أغاني الألوان.

ذهب الليل طلع الفجر.

فقرة أصوات الحيوانات.

سوسو ليش بتحكي للجيران.

شوشو الشريرة.

بابا معصب.

أنا والماما.

برنامج كركبة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

تتميز قناة وناسة بتركيزها على الأغاني الطفولية والشخصيات الكرتونية المحببة مثل لولو، مما يجعلها مناسبة للأطفال في سن ما قبل المدرسة والسنوات الدراسية الأولى، تقدم القناة محتوى ترفيهي بسيط، يساهم في إدخال السعادة إلى قلوب الصغار.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2025

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 أو ¾.

برامج قناة وناسة للأطفال

للتعرف على أبرز برامج التي تعرضها القناه، تابع فيما يلي: