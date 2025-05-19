مفاجآت جديدة في الحلقة 192 من “قيامة عثمان”.. تعرف على موعد العرض

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من الأعمال التركية التي استطاعت أن تحظى على شهرة كبيرة سواء في تركيا أو في العالم العربي وذلك بفضل قصته التاريخية المشوقة فهذا المسلسل يعرض فيه حياة عثمان وكافة التحديثات الصعبة التي يمر بها أثناء فترة الحكم والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم موعد عرض الحلقة بعد أن تم تأجيلها من قبل.

موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان

قد تم تأجيل عرض الحلقة 192 من المسلسل التركي من قبل وذلك بسبب مباراة نهائي كأس تركيا والجميع بدأ يسأل عن موعد العرض وقد تم الإعلان أخيرًا عن موعد العرض على أن يكون عبر قناة atv التركية وذلك في يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويتم عرض المسلسل مرة أخرى مترجم بالللغة العربية وذلك عبر قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية كما يمكن متابعة المسلسل عبر موقع قصة عشق.

تردد قناة atv التركية

يمكنكم متابعة مسلسل قيامة عثمان عبر قناة atv من خلال ادخال البيانات التالية:

التردد، 10796.

القمر الصناعي، النايل سات.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنكم أيضًا متابعة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية من خلال إدخال البيانات التالية: