يا لولو.. يا ميدو! ثبت الآن تردد قناة وناسة 2025 الجديد… استعدوا لأحلى الأغاني والأناشيد

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية التي تجمع بين المرح والفائدة، ما جعلها خيارا مفضلا لدى الكثير من العائلات، تتميز القناة بمحتواها المتنوع الذي يجذب انتباه الأطفال ويحفز قدراتهم الإبداعية من خلال الأناشيد والبرامج المسلية ذات الجودة العالية، لذلك يبحث العديد من الأمهات عن تردد قناه وناسه 2025 وذلك الذي سوف نطلعكم عليه اليوم.

تردد قناه وناسه 2025

تقدم قناة وناسة مجموعة مميزة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم، وقد ساهم هذا التنوع في تحقيق القناة لنسب مشاهدة مرتفعة خلال الفترة الأخيرة. يمكن متابعة القناة بسهولة من خلال ضبط الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة وناسة إلى قائمة القنوات المفضلة لديك، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختر خيار إضافة قناة جديدة.

أدخل بيانات التردد بشكل دقيق، مع تحديد القمر الصناعي المناسب.

اضغط على خيار البحث وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

بعد انتهاء البحث، قم بحفظ القناة لتظهر ضمن القنوات المثبتة.

أهم مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بعدة مميزات جعلتها في صدارة قنوات الأطفال، ومن أبرزها: