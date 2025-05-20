فودافون تبهر المستخدمين بأسعار مفاجأة.. أفضل باقات 2025 للإنترنت من فودافون

نشهد ارتفاع كبير في أسعار خدمات شركات الإتصالات، لذلك يبحث المستخدمون عن أفضل باقات للإنترنت والمكالمات لعام 2025، لذلك طرحت شركة فودافون عروض ومزايا مفاجأة لعملائها فهي تحرص دوما على تقديم عروض مستمرة للعملاء وتواصل جهودها لتقديم أفضل وأقوى الخدمات لجميع عملائها وخصومات على باقات الإنترنت بأسعار مخفضة وموفرة للمستخدمين، وفيما يلي نعرض عليكم أفضل باقات المكالمات والإنترنت التي أعلنت عنها شركة فودافون..

أفضل باقات الإنترنت والمكالمات من فودافون

طرحت شركة فودافون أنظمة مختلفة للمكالمات والإنترنت بأسعار متفاوتة وعروض تصل إلى نصف الثمن وأيضا بعض العروض المجانية، وفيما يلي أقوى باقات شركة فودافون:

باقات فليكس فودافون للمكالمات والإنترنت

تعتبر باقات فليكس فودافون واحدة من أفضل الباقات الأكثر تداولا بين عملاء شركة فودافون، حيث تتمثل أسعارها في:

باقة فليكس 30 تعطي 1000 فليكس مكالمات وإنترنت بسعر (40 جنيه).

باقة فليكس 45 توفر 2000 فليكس مكالمات وإنترنت بسعر (60 جنيه).

باقة فليكس 70 تمنح 3000 فليكس مكالمات وانترنت بسعر (90 جنيه).

باقة فليكس 100 تعطي 5500 فليكس للمكالمات والانترنت بسعر (130 جنيه).

باقة فليكس 260 تمنح 13,000 فليكس للمكالمات والانترنت بسعر (371.40 جنيه).

باقات Red من فودافون للمكالمات والإنترنت

تتيح أنظمة red دقائق مجانية للمستخدمين لجميع الشبكات وانترنت بلا حدود على مدار الشهر وتأتي أسعار أنظمة ريد التي أتاحتها فودافون على النحو التالي:

باقة (Red Essential) توفر 3000 دقيقة لجميع الشبكات بالإضافة إلى 12 جيجا بايت انترنت بسعر 450 جنيه.

باقة (Red Advance) سعرها 750 جنيه تمنع 5000 دقيقه لكل الشبكات و25 جيجا بايت انترنت.

باقة (Red Prime) توفر 7000 دقيقة لكافة الشبكات مع 40 جيجا بايت انترنت بسعر 1050 جنيه شهري.

باقة (Red Elite) بسعر 1500 جنيه شهريا لتعطي 10000 دقيقة لكل الشبكات و70 جيجا بايت انترنت.

باقة (Red Exclusive) تمنح 11000 دقيقة لكافة الشبكات و200 جيجا بايت انترنت بسعر 3000 جنيه في الشهر.

أكواد مهمة لتجديد باقات فودافون

سهل على نفسك واحفظ هذه الأكواد لديك لتجديد باقات المكالمات والإنترنت لدى شركة فودافون:

كود #880* يمكنك استخدام هذا الكود لتجديد باقات المكالمات والانترنت.

كود #225* استخدم الكود المختصر لتجديد الباقة قبل ميعادها.

رقم (880) يمكنك الاتصال على الرقم لتجديد باقات فودافون واتباع الخطوات التي تملي عليك.

تطبيق (Ana Vodafone) حمل الآن تطبيق أنا فودافون لتجديد الباقة من خلال التوجه لهذا القسم.

احصل على الباقات بنصف الثمن

يمكنك الآن الاستفادة بعروض فودافون المقدمة بنصف السعر والمجانية من خلال اتباع هذه الحيلة:

يجب أولا تحميل تطبيق “أنا فودافون” من متجر بلاي ستور أو آب ستور.

ثم تسجيل الدخول على التطبيق وإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك توجه إلى قسم العروض والهدايا ثم اضغط على أيقونة “عرض خصم على باقة فليكس للحصول على الباقة بنصف الثمن”.

يمكنك الاستفادة بالمكالمات والانترنت مجانا دون دفع أي رسوم إضافية.