الراعي الرسمي لعزومة عيد الأضحى.. طريقة تحضير شوربة الكوارع في المنزل

بدء العد التنازلي على قدوم عيد الأضحى ويشتهر بالوصفات التي تقدم فيه وتعتبر شورة الكوارع هي الراعي الرسمي للعزومات في هذه المناسبة ومن أجلها تجتمع العائلات، فهذه الوصفة من الأكلات الشهية التي تزيد من الشعور بالشبع نظرًا لما تحتوي علي من عناصر غذائية مهمة ومفيدة للجسم والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير شوربة الكوارع في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة تحضير شوربة الكوارع في المنزل

يمكنكم تحضير شوربة الكوارع في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم المكونات:

بصلة كبيرة.

كوارع ويتم تقطيعها.

ملح.

فلفل أسود.

ليمون.

خل.

حبهان.

ورق لورا.

قرنفل.

خطوات تحضير شوربة الكوارع

لا تتطلب شوربة الكوارع لصعوبة التحضير بل من السهل تحضيرها في أي وقت فهي سهلة وسريعة التحضير وإليكم في السطور التالية طريقة التحضير خطواة بخطوة: