NOW في خلال ثواني الان.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 بسهولة أستمتع بأحدث المميزات من موبايلك وأنت في البيت

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني، حيث أطلق بنك الخرطوم خدمة جديدة تتيح للأفراد فتح حساباتهم البنكية بشكل رقمي كامل دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروعه، وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين داخل السودان وخارجه، خاصةً من الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة، ويعرف بنك الخرطوم بكونه من أقدم البنوك في السودان وأكثرها انتشارًا من حيث عدد الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وفيما يلي نستعرض خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت، إلى جانب المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها لإكمال الإجراءات بنجاح.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني NOW

يمكن للراغبين في فتح حساب لدى بنك الخرطوم، سواء كانوا مقيمين داخل السودان أو مغتربين في الخارج، إتمام العملية عبر الإنترنت بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه لأي من فروع البنك، وتتم خطوات فتح الحساب الرقمي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم التوجه مباشرة لاختيار إنشاء حساب بنكي جديد أو التسجيل للحصول على حساب مصرفي.

الضغط على خيار فتح حساب بنكي، ثم إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل الاسم الكامل ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية.

تحديد نوع الحساب المطلوب، ثم رفع المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام التسجيل.

في النهاية، يتم تقديم الطلب من خلال الضغط على زر إرسال.

ماهي اهم شروط بنك الخرطوم الان بأقل مجهود

وضع بنك الخرطوم مجموعة من المعايير التي ينبغي توفرها لدى الراغبين في فتح حساب إلكتروني، وذلك لضمان إتمام العملية بنجاح، وتتمثل هذه الشروط في التالي: