أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في مصر: استقرار نسبي لعيار 21 و14 و تراجع عالمي وترقب لتحركات الدولار والفائدة الأميركية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي رغم التراجعات التي طرأت على الأسعار عالميًا مع بداية الأسبوع ويأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملين لتغيرات السوق العالمي وتأثيرها على حركة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية فإن الاستقرار في الأسعار محليًا يأتي بالتزامن مع تحركات سلبية في السوق العالمي حيث شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا طفيفًا نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار مما أثر على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس وقد لعبت توقعات الأسواق بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة دورًا كبيرًا في التأثير على أسعار الذهب العالمية وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على السوق المحلي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 19 مايو

إليكم بالتفصيل اسعار الذهب المحلية

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 3023 جنيهًا وهو من الأعيرة التي يزداد عليها الطلب نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالأعيرة الأعلى.

أما العيار الأكثر تداولًا وهو عيار 21، فقد حافظ على سعره ليبلغ حوالي 4780 جنيهًا دون إضافة المصنعية.

مدى تأثر سعر الذهب بالاقتصاد العالمي

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل ليس فقط بالسعر العالمي بل أيضًا بسعر صرف الجنيه أمام الدولار ومستوى العرض والطلب في السوق وتكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر فإن الخبراء يشيرون إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط ضد التضخم والأزمات الاقتصادية وهو ما يدفع العديد من الأفراد إلى الاستثمار فيه على المدى الطويل ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية أو سياسية عالمية وفي هذا السياق يُنصح المتعاملون بمتابعة تحديثات الأسعار من مصادر موثوقة وبشكل مستمر وذلك من أجل اتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة خاصة في ظل الظروف المتقلبة للأسواق المالية.