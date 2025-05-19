موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 .. المالية تكشف قيمة الزيادة الجديدة للموظفين قيمتها 25%

ازدادت عمليات البحث من الموظفين عن موعد صرف رواتب شهر مايو وموعد تطبيق الزيادة الجديدة وخاصًة بعدما أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لشهر مايو، حيث شملت الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء في تصريحات سابقة عدد من الإجراءات المالية التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد وزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 7000 جنيه أي بنسبة 15٪ مع بداية شهر يوليو المقبل.

مرتبات شهر مايو

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات الموظفين شهر مايو يوم الخميس الموافق 22 مايو بينما حددت ثلاثة أيام لصرف المتأخرات للعاملين في قطاع الدولة، بينما تحديد خمسة أيام لصرف مستحقات العاملين وتكون المرتبات متوفرة في ماكينات الصراف الآلي منذ بداية موعد الصرف وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن مرتبات الموظفين شهر مايو 2025

يمكن للموظفين الاستعلام عن رواتب شهر مايو عبر موقع وزارة المالية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: