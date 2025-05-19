الحلقة الجديدة نزلت أخيرًا .. مسلسل صلاح الدين الايوبي على القنوات الناقلة “هنــــا”

جذب إعلان مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجمهور والمشاهدين منذ بداية إصدار الإعلان والذي جاء مليئًا بالأحداث الأكثر إثارة وتشويقًا والكثير من التطورات الدرامية التي كشفت عن مواقف تاريخية جديدة ولعل أبرز ما جاء في الإعلان عن وفاة الملك بلدوين الرابع، ويقترب مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي من نهايته فبعد وفاة الملك بلدوين وفتح الكرك ووفاة باليان يكون الملك صلاح الدين في طريقه أخيرًا لتحرير القدس والقضاء على الصليبيين.

مسلسل صلاح الدين الايوبي

يتساءل الكثير من المشاهدين عن موعد طرح مسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي من المقرر عرضه يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا عبر قناة TRT 1 وفي تمام الساعة 7:00 مساًء بتوقيت القاهرة ويتم عرض الحلقة كاملة ومترجمة إلى اللغة العربية عبر الشاشة عن طريق قناة مصر أم الدنيا أو قناة الفجر الجزائرية أو يمكنك متابعة المسلسل عبر الإنترنت أو قنوات التليجرام.

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي وأحداثه

المسلسل التركي التاريخي الضخم يجسد سيرة القائد الإسلامي الشهير صلاح الدين الأيوبي منذ بداية نشأته ومرورًا بتكوينه لجيش قوي وتوحيد الصفوف ووصولًا إلى المواجهة الكبرى مع الصليبيين، ومنذ بداية الحلقة الأولى حقق العمل نجاح كبير بفضل الدقة التاريخية والإنتاج الضخم وأداء النجوم الأتراك وعلى رأسهم الممثل أوغور غونيش الذي قام بدور صلاح الدين الأيوبي، بالإضافة إلى أن أحداث المسلسل شهدت تصاعد مثير خصوصًا مع دخول شخصية باليان وظهور المؤامرات داخل القصر وانقلاب الأخ بورو الدين.