عبر القنوات الناقلة .. موعد مباراة الأهلي القادمة  في الدوري المصري الممتاز 2025

يترقب عشاق مباريات كرة القدم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز 2024/2025 بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة السابقة ضمن منافسات الجولة السابعة دوري نايل بهدفين مقابل هدف من مرحلة تحديد البطل، حيث أحرز إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 21 وخطف البديل الفلسطيني وسام أبو علي هدف الفوز القاتل للأحمر في الدقيقة 90، وبهذا الانتصار واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة وله 16 هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025 سوف تكون أمام نظيره فاركو ومن المقرر أن يكون موعد المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة والختامية من المرحلة النهائية في الدوري المصري الممتاز على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جدول مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز 2024/2025

جاء جدول مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز كما يلي: