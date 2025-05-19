بكام النهارده.. سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم الاثنين داخل الاسواق.. شوفي السعر يست الكل

ارتفاع أسعار الفراخ في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025، تعرف على التفاصيل الكاملة لأسعار الدواجن بأنواعها في الأسواق والمزارع، وتشهد أسواق الدواجن في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025 ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة، مما يؤثر على المستهلكين والتجار على حد سواء، تابعوا معنا لكي نتعرف على احدث الاسعار.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 92 جنيه، بينما يتراوح سعرها في الأسواق للمستهلكين بين 97 و105 جنيهات، حسب المنطقة ومتوسط الأسعار.

اسعار الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع 90 جنيها، ويتراوح سعرها في الأسواق بين 100 و110 جنيهات، وفقا لتجار في محافظة الجيزة.

أسعار الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 120 جنيه، بينما يصل سعرها في الأسواق إلى 130 جنيه.

اسعار الفراخ الأمهات

بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع 83 جنيه، ويتراوح سعرها في الأسواق بين 94 و110 جنيهات، حسب جودة المنتج والمنطقة.

تحليل السوق

تشير هذه الزيادات إلى تأثر السوق بعوامل متعددة، منها ارتفاع تكاليف الأعلاف، وزيادة الطلب مع اقتراب موسم الصيف، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في مصر.

نصائح للمستهلكين