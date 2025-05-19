قولي وداعك لزن العيال.. تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2025 على كافة الأقمار الصناعية

استطاعت قناة كرتون نتورك بالعربية أن تحظى على شهرة كبيرة منذ أن بدأت في عام 2010 وذلك نظرًا لما توفره من محتوى ترفيهي مميز للأطفال حيث تقدم أفضل البرامج الكرتونية المدبلجة إلى اللغة العربية وهذا كان سبب في جعلها اختيار أساسي للكثير من الآباء والأمهات والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنتعرف سويًا على التردد الجديد للقناة.

تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2025

تعتبر قناة كرتون نتورك من أفضل قنوات الأطفال التي تتمتع بالكثير من المزايا أنها تعمل على مدار 24 ساعة كما أنها تقدم محتوى بأعلى دقة واحترافية وإليكم التردد:

التردد، 11137.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الجودة، HD.

كما يوجد للقناة تردد أخر على القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي:

التردد، 11747.

الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 3/4.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة كرتون نتورك الجديد 2025

يمكنكم الآن تنزيل قناة كرتون نتورك الجديد 2025 على كافة الأقمار الصناعية من خلال اتباع الطريقة التالية:

في البداية يتم استخدام جهاز التحكم في الرسيفر، بعد ذلك يتم اختيار أيقونة الإعدادات. بعد ذلك يتم تحديد نوع القمر الصناعي سواء إذا كان عرب سات أو نايل سات. يتم إدخال التردد الصحيح مع الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. في النهاية يتم النقر على زر بحث والانتظار حتى تكتمل عملية البحث. فور انتهاء عملية البحث يتم النقر على زر حفظ والانتظار لحين تحميل القناة.

تحظى قناة كروتون نتورك بالكثير من المزايا أهمها أنها توفر محتوى مناسب للفئة العمرية الصغيرة كما أن البث فيها عالي الجودة من حيث الصوت والصورة، يتم بث المحتوى بشل يومي دون أن يتوقف نهائيًا وهذا ما يجعل لها مكانة مميزة بين كافة قنوات الأطفال.