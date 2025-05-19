خطوات تثبيت تردد اون تايم سبورت on time sports tv .. ثبتها ونزلها واستمتع بمباريات الدوري 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات التي تعتبر من أبرز وأشهر القنوات الرياضية وذلك لأنها تقدم تغطية شاملة لجميع البطولات والمباريات المحلية والدولية وتقدم استوديوهات تحليلية وبرامج رياضية مميزة.

تردد اون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12379.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: