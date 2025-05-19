طقس ممتع على تلك المناطق وأجواء ملطفة .. الطقس غدًا في مصر 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين حيث يشهد الطقس انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية أن غدًا يشهد نشاط رياح على بعض أنحاء البلاد وقد تكون كثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية ومن المتوقع نزول أمطار خفيفة على بعض المناطق من محافظة مطروح.

الطقس غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط الرياح غدًا الاثنين على كافة الأنحاء حيث تكون محملة بالرمال والأتربة على كافة المناطق المكشوفة في جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع إيقاف حالة الملاحة البحرية غدًا في خليج السويس والبحر الأحمر بسبب إضراب الأجواء وسرعة الرياح، وتوقعت أيضًا ارتفاع شديد في الأمواج فوق مستوى البحر، و أعلنت أن الطقس يكون شديد الحرارة على مناطق شمال وجنوب الصعيد على أن يكون معتدل ليلًا على أغلب المحافظات.

درجات الحرارة غدًا الاثنين 19 مايو في محافظة القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 18 مايو في محافظة القاهرة كما يلي: