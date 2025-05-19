بعد نهاية مباريات الأمس .. ما هو ترتيب الدوري المصري 2025 جدول مباريات الأيام القادمة

افتتاح مباريات الجولة السابعة من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز مرحلة تحديد البطل لكرة القدم 2024/2025، وأقيمت ثلاثة مباريات وتختتم مباريات الجولة الأمس الأحد بمباراة فاركو أمام نظيره حرس الحدود عامًا بأن القرعة جنبت الزمالك خوض منافسات هذه الجولة، واشتعل الصراع على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعدما نجح بيراميدز في إضافة ثلاثة نقاط إلى رصيده ليصل إلى 53 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز في المباريات كما يلي:

النادي الأهلي المركز الأول حصل على رصيد 55 نقطة.

فريق بيراميدز المركز الثاني حصل على رصيد 53 نقطة.

المركز الثالث فريق الزمالك حصل على رصيد 41 نقطة.

البنك الأهلي المركز الخامس حصل على رصيد 37 نقطة.

المركز السادس المصري البورسعيدي حصل على رصيد 36 نقطة.

سيراميكا كيلوباترا المركز السابع حصل على رصيد 34 نقطة.

فاركو المركز الثامن حصل على رصيد 31 نقطة.

المركز التاسع بتروجيت حصل على رصيد 26 نقطة.

حرس الحدود المركز العاشر حصل على رصيد 23 نقطة.

تأثير مبارة الأهلي والبنك الأهلي على المنافسة في الدوري المصري الممتاز

شهدت المباراة الحاسمة لبن النادي الأهلي والبنك الأهلي بتسجيل إمام عاشور هدفه الثاني عشر ويواصل منافسة أسامة فيصل على صدارة ترتيب الهدافين والمباراة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-2 وهذا أضاف مزيدًا من الحماس والإثارة للحصول على لقب هداف الدوري المصري الممتاز 2025 وهذا الأداء المتميز من إمام عاشور يعكس روح الإصرار والعزيمة في سعيه للحصول على اللقب من منافسة أسامة فيصل.