تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في مصر: استقرار ملحوظ في الفراخ البيضاء والبلدي وتوقعات حركة السوق قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم، الإثنين 19 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي وسط متابعة يومية من المواطنين والتجار نظرًا لتأثيرها المباشر على سلة الغذاء اليومية وجاءت الأسعار متفاوتة قليلًا بين المزارع ومنافذ البيع للمستهلك وفقًا لاختلاف المناطق وحجم الطلب والعرض.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع حوالي 93 جنيهًا بينما وصل سعره للمستهلك في بعض المناطق إلى ما بين 100 و110 جنيهات هذا الثبات في السعر يعكس حالة من التوازن في السوق خاصة بعد موجات من التذبذب التي شهدتها الفترة الماضية.

أما الفراخ الساسو التي تُعد خيارًا مفضلًا لدى كثير من المستهلكين بسبب مذاقها المميز فقد بلغ سعر الكيلو منها نحو 100 جنيه في المزارع بينما تراوح سعر البيع النهائي للمستهلك ما بين 110 و115 جنيهًا بحسب كل محافظة.

وفيما يخص الفراخ البلدي فقد ظلت محافظة على مستوياتها المرتفعة نسبيًا حيث بلغ سعر الكيلو حوالي 120 جنيهًا داخل المزارع بينما تجاوز 125 جنيهًا في بعض الأسواق الشعبية ومنافذ البيع بالتجزئة وقد يصل إلى 132 جنيهًا في بعض المناطق الراقية.

اسعار البيض الأبيض والأحمر

من جهة أخرى استقرت أسعار البيض اليوم كذلك

إذ تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 125 و127 جنيهًا.

بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر ما يقارب 140 جنيهًا.

في ظل استقرار نسبي بأسعار العلف التي تؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتجات الداجنة يُعزى هذا الاستقرار إلى توازن واضح بين الكميات المعروضة في الأسواق والطلب الاستهلاكي بالإضافة إلى عدم وجود تقلبات كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف والنقل ومع اقتراب موسم عيد الأضحى يتوقع بعض التجار أن تشهد الأسواق تحركًا طفيفًا في الأسعار نتيجة لزيادة الطلب الموسمي ففي هذا السياق يُنصح المستهلكون بمتابعة نشرات الأسعار اليومية من المصادر الرسمية ومواقع بورصة الدواجن لتفادي التلاعب أو المغالاة في الأسعار خاصة في المناطق التي تشهد تفاوتًا كبيرًا بين التجزئة والجملة.