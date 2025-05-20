“أحـداث تقلب الموازين” اذاعـة الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان في هـذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية.. لا تفوتك أقوى الأحداث

يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان التي من المتوقع أن تحمل الكثير من الأحداث المثيرة وخاصة التي انتهت بها الحلقة السابقة، والتي ظهر فيها عزم عثمان على مواجهة الأعداء كما أنه استطاع استعادة أبناءه من أسر المغول، وإليكم أهم المعلومات حول الحلقة الجديدة من المسلسل في السطور التالية لهذا التقرير.

الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان في نفس الموعد من كل أسبوع على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، وذلك على النحو التالي:

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا نقوم قناة ATV التركية بعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان.

وذلك في يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أما قناة الفجر الجزائرية فإنها نقوم بعرض الحلقة في يوم الخميس من كل أسبوع.

وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتكون الحلقة مدبلجة باللغة العربية.

القنوات الناقلة للمسلسل

أما عن معلومات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان فإنها تكون على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: ATV التركية.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما التردد الخاص بالقناة هو: 10796.

استقطاب اتجاه القناة: عمودي.

أما عن معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

اسم القناة: الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 12034.

أما عن معانل تصحيح الخطأ هو: ¾.

وبالنسبة إلى معدل الترميز هو: 27500.

أما استقطاب اتجاه القناة فهو: عمودي.

أبطال المسلسل

كون مسلسل قيامة عثمان جماهيرية واسعة في الوطن العربي وخاصة أنه يضم عدد كبير من الفنانين الأتراك الرائعين وعلى رأسهم ( الفنان بوراك أوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال أل ) وعدد آخر من النجوم في الدراما التركية، الذين استطاعوا أن يستأثرو بقلوب وعقول المشاهد في أحداث المسلسل التركي الشهير والذي يجسد حقبة تاريخية مهمة في العصر الإسلامي، والدولة العثمانية على وجه التحديد.