مواصفات وأسعار اوبو رينو Oppo Reno14 Pro الجديد

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها المرتقب Oppo Reno14 Pro رسميًا في 15 مايو 2025، على أن يبدأ طرحه في الأسواق بتاريخ 23 مايو 2025. الهاتف يأتي بمواصفات قوية وتصميم فاخر ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين الأداء العالي والشكل الأنيق

التصميم وجودة التصنيع

أبعاد الهاتف: 163.4 × 77 × 7.5 ملم

الوزن: 201 جرام

خامات التصنيع: واجهة وخلفية زجاجية من نوع Crystal Shield مع إطار من الألمنيوم

مقاومة الماء والغبار: بمعيار IP68/IP69، مقاوم للغمر حتى عمق 2 متر ولمدة 30 دقيقة

الشاشة

نوع الشاشة: AMOLED تدعم مليار لون

معدل التحديث: 120 هرتز مع دعم HDR10+

السطوع: حتى 1200 شمعة في الذروة

المقاس: 6.83 بوصة بنسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 90.1%

الدقة: 1272 × 2800 بكسل بكثافة تقارب 450 بكسل لكل بوصة

طبقة الحماية: Crystal Shield Glass

الأداء ونظام التشغيل

نظام التشغيل: أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15

المعالج: MediaTek Dimensity 8450 بتقنية تصنيع 4 نانومتر

المعالج الرسومي: Mali-G720 MC7

الأداء: معالج ثماني النواة بسرعة تصل إلى 3.25 جيجاهرتز

الذاكرة والتخزين

لا يدعم كروت الذاكرة الخارجية

خيارات التخزين والذاكرة العشوائية:

256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام

512 جيجابايت مع 12 أو 16 جيجابايت رام

1 تيرابايت مع 16 جيجابايت رام

نوع التخزين: UFS 3.1 لسرعة نقل بيانات فائقة

الكاميرات

الكاميرا الخلفية الثلاثية

كاميرا رئيسية: 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8 مع دعم OIS

كاميرا تيليفوتو: 50 ميجابكسل بفتحة f/2.8 وتقريب بصري حتى 3.5x

كاميرا واسعة: 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 116 درجة

مزايا إضافية: حساس ألوان، فلاش LED، بانوراما، HDR

تصوير الفيديو:

4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

1080p حتى 240 إطار في الثانية مع دعم التثبيت الإلكتروني EIS

الكاميرا الأمامية

دقة: 50 ميجابكسل بفتحة f/2.0 مع تركيز تلقائي

مزايا: HDR، بانوراما

تصوير الفيديو: حتى 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

الصوت والاتصال

سماعات ستيريو عالية الجودة

لا يوجد منفذ 3.5 ملم

دعم Wi-Fi 6e والبلوتوث 5.4

دعم GPS مع أنظمة ملاحة متعددة (GLONASS، GALILEO، BDS)

دعم NFC والـ Infrared

منفذ USB Type-C 2.0 مع دعم OTG

البطارية والشحن

سعة البطارية: 6200 مللي أمبير

الشحن السلكي: بسرعة 80 واط

الشحن اللاسلكي: 50 واط

دعم الشحن العكسي والشحن بتقنيات PD وPPS وUFCS

ألوان الهاتف

يتوفر Oppo Reno14 Pro بثلاثة ألوان أنيقة:

الأسود

الأبيض

البنفسجي

السعر المتوقع

من المتوقع أن يتم طرح الهاتف بسعر يقارب 430 يورو عند إطلاقه في الأسواق العالمية