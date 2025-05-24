بعد صرف مرتب العيد”.. حقيقة زيادة مرتبات شهر مايو 2025 لبعض القطاعات وتوقيت إيداع الزيادة السنوية للعاملين بالحكومة

تساؤلات عديدة من قبل العاملين بجميع وزارات وهيئات الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو عبر محركات البحث المختلفة، وقد حددت وزارة المالية مواعيد الصرف لإنهاء التساؤلات مشيرة أن الصرف سيبدأ يوم الخميس المقبل لكافة العاملين بمختلف القطاعات في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو

أكد الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات المالية أن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة سيكون بدءاً من يوم 22 مايو 2025، فيما يتم صرف المتأخرات في 8 و 11 و 12 من الشهر نفسه، على أن تتوافر المستحقات المالية للعاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة من جانب المنظومة المالية الإلكترونية.

وأشارت وزارة المالية أنها تضع في اعتبارها العطلات الرسمية وأيام الإجازات للتخفيف على المواطنين مشيرة إلى أهمية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لأن المرتبات ستكون متوافرة في أي وقت بدءا من تاريخ الصرف.

وأشارت وزارة المالية أيضا إلى أنه تم تحديد 5 أيام لصرف مرتبات العاملين، و3 أيام لصرف المتأخرات.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين والموظفين بالدولة اعتبارا من 22 مايو من خلال الأماكن التالية:

عبر فروع البنوك المتنوعة.

فروع البريد الموجودة على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

موعد زيادة مرتبات الموظفين

ومن المقرر أن يتم زيادة أجور العاملين بدء من يوليو المقبل حسب الموازنة العامة المالية الجديدة ووفقاً لما ذكره وزير المالية، وذلك في إطار الجهود المالية المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء على المواطنين، وحسب ما ذكرته وزارة المالية سيكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه بدءا من يوليو المقبل، وستزيد أقل درجة وظيفية 1100 جنيه شهرياً، فيما تزيد المعاشات بقيمة 15% بدءا من يوليو المقبل.