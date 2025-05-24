التقديم هيفتح قريب أوي”.. مبادرة سكن لكل المصريين 7 في 6 مدن جديدة تُعلن عن وحدات بأنظمة استلام فوري أو بعد 24 شهر أو 36 شهر حسب رغبة العميل

تم الإعلان من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي عن تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين 7، تلك المبادرة التي تم الإعلان عنها في ضوء السعي لتوفير سكن وحياة كريمة للمواطنين، وأوضح الصندوق بأنه تم غلق باب التقدم للتظلمات من قبل المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ورفض الطلب الخاص بهم، وسوف نخبرك عن التفاصيل.

سكن لكل المصريين 7

مشروع سكن لكل المصريين يأتي في ضوء المبادرة الرئاسية بتوفير وحدات سكنية للمواطنين، وقد تم الإعلان من قبل مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بأن عدد من ينطبق عليهم الشروط بلغ نحو 323 ألف عميل أما عن عدد الوحدات المطروحة فهو 41782.

غلق باب تظلمات سكن لكل المصريين

أشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي قد منح كافة المتقدمين فرصة كافية من أجل تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط. في مبادرة سكن لكل المصريين 7.

كما تم فتح باب التظلم أمام كافة المواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط والذين لم يستطيعوا تسجيل الطلبات وقاموا بسداد مقدمات الحجز، واستمرت حتى 24 أبريل قبل أن يتم مدها مرة ثانية حتى يوم 18 عشر من شهر مايو الجاري.

13 ألف متظلم من امتلاك عداد الكهرباء

حسب البيانات الصادرة من قبل وزارة الإسكان فأن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تظلم بشأن امتلاك عداد كهرباء بلغ 13413، وتم قبول 6630 طلب ورفض 6783 طلب حتى الفترة الحالية.

أوضحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن يتم دراسة التظلمات جيدًا ومن ثم سرعة الرد عليها ومعرفة موقف كل مواطن بصورة نهائية، مع وجود فرصة لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة منهم قبل أن يتم قبول أو رفض طلب التظلم بصورة نهائية من قبل وزارة الإسكان.