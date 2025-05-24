بعد حذفه من مواقع التواصل”.. اعلان اتصالات الجديد مع الأهلي هل يكون السبب في أزمة لشركة &E

اعلان اتصالات الجديد مع الأهلي أثار حالة من الجدل الشديد واللغط في الشارع الكروي لاسيما من قبل جماهير النادي الزمالك، الأمر الذي أدى إلى قيام مجلس الإدارة بتقديم شكوى وبلاغ رسمي يتهم فيه شركة اتصالات والقائمين على الإعلان بالإساءة إلى النادي، بسبب الإسقاطات العديدة الساخرة من جماهير القلعة البيضاء.

اعلان اتصالات الجديد مع الأهلي

أعلن نادي الزمالك بصورة رسمية التقدم بشكوى وبلاغ رسمي ضد شركة إتصالات بسبب الإعلان المسيء والذي تم إذاعته مؤخرًا من خلال شاشات التليفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي.

ظهر في الإعلان مجموعة من نجوم النادي الأهلي مثل إمام عاشور وبن شرقي وأفشة ومحمد هاني وغيرهم في مشاهد احتفالية.

سبب غضب جماهير الزمالك من اعلان اتصالات

ظهر في الإعلان الذي تم إذاعته لقطة وصفت من قبل جماهير نادي الزمالك بأنها مسيئة، خلال ارتداء شخص زي أبيض مقلوب وهو يعاني من حالة جنونية ويركض خارج سيارة إسعاف لونها أبيض وبها خطية أي تشبه قميص الزمالك، مما دعى الجماهير لقول بأن المقصود من وراء ذلك الاستهزاء بالجماهير ووصفها بالجنون.

كذلك ظهرت لقطة ثانية خلال طرد مشجع من أحدى المقاهي لأنه لا يشجع النادي الأهلي في رسالة أشار البعض بأنها رمز وتعبير عن التمييز الرياضي والإقصاء.

طلب بمقاطعة شركة اتصالات

شهدت الساعات الماضية ظهور العديد من الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقتها الجماهير والتي تطلب بالتوقف عن التعامل مع شركة اتصالات الراعي الرسمي لهذا الإعلان، فضلاً عن ضرورة التقدم ببلاغ إلى النائب العام، لكن على الفور تم حذف الفيديو من كافة وسائل التواصل الاجتماعي، كما أوضحت الشركة بأنها لم تقصد أي إساءة من قبلها لنادي الزمالك وهو من بين النوادي الكبرى وأحد قطبي الكرة في مصر.