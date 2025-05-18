تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية لمتابعة المباريات بجودة HD على النايل سات والعرب سات

لقد أصبحت قناة SSC1 HD من أفضل القنوات لمتابعي الرياضة، فهي تعمل على عرض كل المباريات والبطولات الرياضية المختلفة الخاصة بالعرب والخليج، حيث قد تم الإعلان بواسطة القناة بأن قد قامت بتحسين الجودة الخاصة بالبث المباشر، حيث أصبحت القناة تبث من خلال قمرين صناعيين وهم نايل سات وعرب سات، ونتيجة لوضوح بث القناة نالت القناة اهتمام الكثير من الجمهور، وذلك لوجود تغطية رياضية مميزة، مما يساعد ذلك في الحصول على تجربة مشاهدة ممتعة.

تردد قناة SSC1 HD الرياضية

تقوم قناة SSC1 HD ببث الإشارة الخاصة بها بتردد جديد دون حدوث أي انقطاع أو تشويش للبث، حيث يدعم تقنية HD، مما يجعل ذلك العرض واضح ومميز، وقد تم التعديل في الجودة الخاصة بالإشارة، حيث أصبحت مناسبة لجميع أجهزة الاستقبال سواء كانت قديمة أو جديدة، ويمكنك الحصول على القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة SSC1 HD عرب سات

يمكنكم متباعة قناة SSC1 HD عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال ضبط أجهزتكم على التردد التالي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3\4.

إذا لم تظهر لك القناة في المكان المخصص لذلك، عليك أن تقوم بتحديث كافة الترددات أو تعديل الطبق.

بطولات قناة SSC1 HD الرياضية

تعرض قناة SSC1 HD كافة مباريات الدوري السعودي بجودة مميزة.

كما تعرض أيضا العديد من البطولات العالمية والقارية وذلك بالاشتراك مع قنوات رياضية دولية.

تعرض القناة المواجهات الخاصة بكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

كما إنها تعرض مباريات المنتخب الوطني.

تقدم القناة بعض البرامج المميزة كـ “الملعب” و”استوديو ما بعد المباراة” وتحليل فني.

تهتم القناة بتقديم تعليق دقيق واحترافي، لذلك تستضيف محللين رياضيين مميزين.

يستمر البث المباشر للقناة بعرض أخبار عاجلة، وفقرات رياضية مختلفة، وغيرهم.

مزايا SSC1 HD الرياضية السعودية