“لا تفوتك”.. عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 Kuruluş Osman في هذا الموعد

يترقب الملايين من عشاق مسلسل المؤسس عثمان، عرض الحلقة 192 من الموسم السادس، خاصةً بعد أن تم تأجيلها من الأسبوع الماضي، ليزداد الشغف حول معرفة ما سيحدث في الحلقة القادمة ومصير عثمان خلال المعركة المستمرة حاليًا، وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

يترقب عشاق الدراما التاريخية التركية موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، الذي يواصل أحداثه المثيرة والتشويقية في موسمه الخامس، وسيتم عرض الحلقة 192 يوم الأربعاء المقبل على قناة ATV التركية، على أن تتوفر عبر قناة الفجر الجزائرية مترجمة يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في المواعيد التالية:

في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية

في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

ماذا حدث في الحلقة 191 من مسلسل قيامة عثمان؟

شهدت الحلقة السابقة، رقم 191، لحظات محورية مليئة بالتشويق، ومن أبرز المشاهد التي شدت انتباه الجمهور، لقاء مؤثر بين عثمان وتورغوت غازي، رفيق دربه القديم، الذي غاب طويلًا عن الأحداث. وكان اللقاء محاطًا بمشاعر مختلطة من المفاجأة والحنين، حين اقترب عثمان من رجل مسن يتحدث إلى جنود الألب، ليطلب منه أن يدير وجهه قائلًا: “من أنت؟ فقط أدر وجهك”، ليفاجأ بأنه تورغوت غازي، فيحتضنه بشوق ويخاطبه قائلًا: “القبيلة والجيش لك، ماذا تقول؟” في دلالة على ثقته العميقة بصديقه القديم.

أما في الجانب القتالي من الحلقة، فقد دارت معركة عنيفة قادها كوشار ضد عثمان، بعدما أمر أتباعه بشن الهجوم، فبدأت معركة شرسة شارك فيها بوران بك وجنود الألب الذين أمطروا الأعداء بوابل من السهام من المواقع المرتفعة.

خلال المواجهة، أصيب كوشار إصابة مباشرة، وحاول الفرار، إلا أن عثمان بك تمكن من اللحاق به وتوجيه الضربة القاضية باستخدام خنجره، منهياً المعركة بمشهد درامي قوي.

وفي اللحظات الأخيرة من الحلقة، ظهر عثمان بثبات وقوة وهو يوجه كلماته الأخيرة إلى خصمه المهزوم: “لن يمر رمح آخر، وستدفع ثمن ما فعلته”، ثم وجه له طعنة قاتلة، حاسمة للصراع.