خطوة بخطوة | كيف اسجل في منصة مدرستي بالسعودية 1446

تعد منصة مدرستي الخاصة بالمملكة العربية السعودية من أفضل المنصات الرقمية التعليمية، التي تهدف لمساعدة الطلاب والمعلمين، عن طريق خلق بيئة تعليمية سلسة ومتكاملة، حيث أنها تقدم الكثير من المحتوى العام التفاعلي، وذلك لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وتدعم تلك المنصة أيضا الكثير من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تسهل تعلم الطلاب، فهي تقدم الكثير من الخيارات المتنوعة، كإمكانية حل الواجبات المدرسية إلكترونيا، ويتم ذلك بواسطة حضور الطالب لفصول افتراضية مباشرة لتنمية مهاراته بشكل فعال، ولذلك نعرض لكم في ذلك المقال خطوات التسجيل في تلك المنصة بكل يسر ودقة.

كيف اسجل في منصة مدرستي بالسعودية 1446

لكي يستطيع الطلاب وأولياء الأمور استخدام منصة مدرستي بالسعودية، والاستفادة من محتواها، عليهم باتباع بعض الخطوات الأساسية، لكي يتمكنوا من الاستفادة بكل يسر من الأدوات التعليمية المتميزة الموجودة بالمنصة، وتتمثل الخطوات في:

قم بالبحث عبر متصفح الإنترنت عن الموقع الرسمي لـ منصة مدرستي ومن ثم الدخول إليه.

ثم قم بتسجيل الدخول، وذلك عن طريق حساب نور لولي أمر الطالب أو البيانات الخاصة بحساب المايكروسوفت للطلاب والكادر التعليمي.

وبعدها قم بالضغط على خيار “الاختبارات” من القائمة التي أمامك، وذلك لمتابعة النتائج التفصيلية.

ثم قم بتحديد الاختبار الذي ترغب به، ومن ثم يمكنك عرض النتيجة الخاصة بالطالب بشكل فوري.

كيفية تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي

يجب الولوج للرابط الرسمي لمنصة مدرستي عبر متصفح الإنترنت.

إنشاء حساب جديد خاص بالطالب أو المعلم.

قم بملء البيانات المطلوبة، من رقم هوية وطنية أو رقم الإقامة، لأي من الطالب أو ولي الأمر.

اكتب رقم الهاتف الشخصي الخاص بك، وانتظر قليلا حتى يصلك كود التحقق.

اكتب كود التحقق في الخانة الخاصة به، ومن ثم انقر على زر “متابعة” للانتقال للخطوة التالية.

املأ الخانات الفارغة بالبيانات المطلوبة، مثل تاريخ ميلادك، والبريد الإلكتروني الخاص بك، ومن ثم انقر على “تأكيد الطلب” لإكمال التسجيل.

منصة مدرستي التعليمية

يتمكن الطالب السعودي من خلال منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية من متابعة كافة الدروس اليومية، كما إنها توفر المساعدة المستمرة بواسطة المعلمين المؤهلين مما يزيد ذلك من مهارات الطالب، ويعزز من تحصيله الدراسي.