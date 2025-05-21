“الفرحة مش هتفارق أطفالك” تردد قناة ماجد 2025 الجديد.. وأهم البرامج المقدمة

تُعد قناة ماجد للأطفال من أبرز القنوات الفضائية العربية الموجهة للصغار، حيث استطاعت عبر سنوات أن تحجز مكانة مميزة في قلوب الأطفال وأسرهم لأن القناة تقدم مزيجاً مميزاً من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطفل سوف نستعرض لكم الآن تردد قناة ماجد 2025 الجديد وأبرز مميزات وبرامج القناة.

تردد قناة ماجد 2025 على النايل سات

يمكنك متابعة قناة ماجد للأطفال والاستمتاع بجودة بث عالية تشمل الصوت والصورة، حيث تتميز القناة برسوماتها الجرافيكية الجذابة التي تُضفي على تجربة المشاهدة متعة استثنائية كل هذا وأكثر سوف تجده عند تنزيل تردد قناة ماجد 2025، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ماجد على عرب سات

بالنسبة للأسر التي تستخدم القمر الصناعي عرب سات، توفر قناة ماجد تردد مخصص لكم يسمح بمتابعة محتواها المتنوع بجودة فائقة، وهذه هي بيانات تنزيله:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة ماجد على جهاز الرسيفر

لإضافة تردد قناة ماجد الجديد 2025 إلى قائمة القنوات المفضلة لديك، اتبع ما يلي:

افتح قائمة إعدادات الرسيفر.

حدد خيار البحث اليدوي.

اختر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على زر البحث، ثم احفظ القناة عند ظهورها.

أهم مميزات قناة ماجد للأطفال

تمتلك قناة ماجد للأطفال عدة مميزات تجعلها وجهة مفضلة للصغار وأولياء أمورهم، ومنها: