تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 Kuruluş Osman بعد تأجيلها في هذا الموعد عبر الفجر الجزائرية وATV التركية.. نزل القنوات الناقلة بالتردد

تتصدر عناوين البحث كيفية متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 بعد تأجيلها، وذلك بعدما أعلنت قناة ATV التركية عن طرح الإعلان الترويجي الرسمي للحلقة القادمة من المسلسل التاريخي الملحمي قيامة عثمان، وذلك تمهيدًا لعرضها مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن الموسم الحالي الذي يشهد تصاعدًا دراميًا كبيرًا وأحداثًا مشوقة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 بعد تأجيلها

تأجل عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، بعدما كان مقررًا عرضها في الأسبوع الماضي، وفيما يلي توقيت عرضها هذا الأسبوع:

ستعرض الحلقة الجديدة رقم 192 يوم الأربعاء القادم عبر قناة ATV التركية، الناقل الحصري للمسلسل باللغة الأصلية.

بينما يتم عرض الحلقة الجديدة مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي لبث العرض الأول.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنكم متابعة أحداث المسلسل بجودة عالية على قناة ATV التركية، وذلك من خلال ضبط الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12692

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات العربية التي تقدم المسلسلات التركية مترجمة أو مدبلجة للجمهور العربي، وهي تقوم ببث الحلقة الجديدة من قيامة عثمان بعد يوم من عرضها الأصلي على قناة ATV.

تردد قناة الفجر على نايل سات:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر على عرب سات: