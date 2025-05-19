عبر موقع وزارة التربية.. موعد نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 وأسماء الناجحين في جميع المحافظات

تترقب العائلات العراقية بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، حيث تُعد هذه المرحلة من المحطات التعليمية الفاصلة التي تحدد انتقال الطالب إلى مرحلة التعليم المتوسط ومع اقتراب إعلان النتائج يبدأ التفكير بالمرحلة التالية من التعليم وهي مرحلة المتوسطة التي تتطلب من الطالب الاستعداد الجيد والتخطيط المسبق لاختيار المسار الأنسب له ومن هنا تبرز أهمية المتابعة المستمرة من قبل أولياء الأمور والتوجيه المناسب بما يتوافق مع ميول وقدرات أبنائهم.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي العراق

يُتيح موقع وزارة التربية العراقية، إلى جانب منصة “نتائجنا” الإلكترونية” إمكانية الوصول إلى النتائج بسهولة حيث:

يقوم الطالب أو ولي أمره باختيار اسم المحافظة.

ثم تحميل ملف PDF الذي يحتوي على كشف الدرجات لجميع الطلبة في تلك المحافظة.

هذه الآلية الرقمية تسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وتقلل من حالات الازدحام والتوتر المعتادة في مثل هذه الفترات.

موعد إعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي في العراق

ووفقًا لتصريحات وزارة التربية العراقية من المقرر أن تعلن النتائج في الأسبوع الأخير من شهر مايو فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق التي تُجرى بدقة لضمان نزاهة النتائج وقد أكدت الوزارة أن نتائج المحافظات ستُنشر بشكل تدريجي فور الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة حيث بدأت بعض المديريات التعليمية مثل الكرخ الثانية والثالثة وواسط وصلاح الدين في رفع النتائج على المنصات الرسمية، مما يسمح للطلاب بالاطلاع المباشر على نتائجهم دون الحاجة إلى زيارة المدارس.

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية تحرص سنويًا على تحسين إجراءات التصحيح والإعلان، باستخدام تقنيات حديثة لضمان الدقة وسرعة الإنجاز وفي هذا السياق يُنصح الطلبة وأسرهم بمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط وتجنب الإشاعات التي قد تتسبب في البلبلة خصوصًا في ظل ارتفاع مستوى الترقب والاهتمام الشعبي بهذه المرحلة الدراسية الحساسة.