موعد عيد الأضحى 2025 في سلطنة عمان وعدد أيام العطلة

يتصدر عنوان البحث عن موعد عيد الأضحى 2025 في سلطنة عمان العديد من المواقع المختلفة من قبل المواطنين والمقيمين في السلطنة بهدف البدء في استعدادات استقبال العيد من حيث تنظيم فعاليات الاحتفال بقدوم عيد الأضحى والرحلات العائلية كأحد الطقوس الهامة في مثل هذه المناسبات الدينية الرائعة، وتعتد سلطنة عمان في تحديد موعد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى على رؤية هلال شهر ذي الحجة كبقية الدول الإسلامية الأخرى، وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل موعد عيد الأضحى 2025 في سلطنة عمان وفقا لما كشفت عنه الجهات الفلكية.

موعد عيد الأضحى 2025 في سلطنة عمان

كان معهد البحوث الفلكية المصري قد أعلن بالتعاون مع بعض المراصد الخليجية عن التقديرات الأولية لرؤية هلال شهر ذي الحجة 1446، على أن يتم استطلاع الهلال مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو 2025، والموافق هجريا 29 من ذي القعدة 1446، إلا أن الحسابات الفلكية قد أشارت إلى أن موعد عيد الأضحى 2025 في عمان ومختلف الدول العربية سيكون على النحو التالي.

الأربعاء 28 مايو 2025 هو غرة شهر ذي الحجة.

الخميس 5 يونيو 2025 هو يوم وقفة عرفات.

الجمعة 6 يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعلى الرغم من دقة المعلومات وتطابقها مع الحسابات الفلكية في مختلف دول العالم الإسلامي، إلا أنه من المنتظر أن يتم تأكيد المعلومة بعد إتمام الرؤية الشرعية في السعودية والتي تحدد مواعيد الحج، وموعد الوقوف على جبل عرفات لإتمام الركن الأعظم من الفريضة.

عدد أيام عطلة عيد الأضحى في عمان 2025

كشفت الجهات الرسمية في سلطنة عمان عن موعد بداية عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 2025 وعدد ايامها على ان تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5 من يونيو، وهو يوم وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 9 من يونيو، الموافق هجريا 13 من ذي الحجة 1446، وهو رابع أيام العيد، وبالتالي يعتبر يوم الثلاثاء الموافق 10 من يونيو هو أول أيام العمل بعد انتهاء عطلة العيد.

فعاليات عيد الأضحى في سلطنة عمان

عيد الأضحى هو من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في سلطنة عمان ومختلف بقاع الأرض بالكثير من المظاهر والفعاليات المميزة، والتي من أبرزها ما يلي: