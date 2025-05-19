“تكنو قلبت موازين الفئة الاقتصادية” هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus نازل بكاميرا 108 ميجا وتصميم جلد فاخر وسعر صادم.. الفخامة أخيرًا وصلت لجيب الغلابة

أعلنت شركة تكنو الصينية رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Tecno Spark 20 Pro Plus والذي ينتمي إلى سلسلة Spark 20 الحديثة التي طرحتها مؤخرًا في سوق الهواتف الذكية، ويأتي هذا الإصدار ليعزز مكانة الشركة في الفئة الاقتصادية بفضل مواصفاته المميزة وتصميمه العصري، فقد كشفت تكنو عن أبرز إمكانيات الهاتف التي تجعله منافسًا قويًا في فئته، حيث يجمع بين الأداء الجيد والكاميرا القوية والتصميم الفاخر ليكون خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بمواصفات متوازنة وسعر مناسب دون التضحية بالشكل أو الإمكانيات.

مواصفات هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus

يأتي هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus بشاشة من نوع AMOLED منحنية بقياس 6.68 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وهذا يوفر تجربة مشاهدة وانسيابية عالية في التمرير والتنقل، وتتميز الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة مع دعم لطيف الألوان الواسع P3، مما يعزز دقة الألوان وجودة العرض حتى تحت أشعة الشمس، وكما تحتوي على مستشعر لمس عالي الحساسية بسرعة استجابة تبلغ 1500 هرتز، ويتمتع الهاتف بتصميم نحيف وأنيق، حيث يبلغ سمكه 7.55 مم فقط، ويزن حوالي 190 جرام، مما يجعله مريحًا في الاستخدام اليومي.

مميزات Tecno Spark 20 Pro Plus

يتميز هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus بشاشة منحنية أنيقة من نوع AMOLED، بحجم 6.68 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز لتوفير تجربة بصرية سلسة واستجابة عالية في التنقل والتمرير، وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة، ما يضمن وضوح الرؤية في الإضاءة القوية، إلى جانب دعمها لطيف ألوان P3 لتقديم ألوان دقيقة ومشبعة، وكما تأتي مزوّدة بمستشعر لمس فائق السرعة يعمل بمعدل 1500 هرتز، مما يعزز تفاعل المستخدم مع الجهاز بدقة وسرعة، أما من حيث التصميم، فيجمع الهاتف بين الأناقة والخفة حيث يبلغ سمكه 7.55 ملم ويزن 190 جرامًا فقط ليقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء الجيد والمظهر العصري المناسب للاستخدام اليومي.