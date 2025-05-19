بالتفصيل أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى للمرحلة الأولى وموعد التشغيل

ماهى أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى الجديدة، والذي سيصبح جاهزا لاستقبال الركاب في يوليو المقبل، وذلك في المرحلة الأولى التي تشمل 14 محطة، حيث تتميز الأسعار بالتنوع لتتناسب مع احتياجات الركاب المختلفة، وذلك ضمن خطة تطوير قطاع النقل العام بمصر، واهتمام الدولة بتقديم خدمات تنافسية لجمهور المستخدمين

أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى للمرحلة الأولى

تبدأ أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى للمرحلة الأولى من 5 جنيهات فقط، حيث تشمل تقسيم الأسعار وفقًا لعدد المحطات كالتالي:

4 محطات بسعر 5 جنيهات

9 محطات بسعر 10 جنيهات

14 محطة بسعر 15 جنيهًا

يوجد مرونة في تقسيم الأسعار تتيح للمستخدمين اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتهم، استهدافا لتوسيع قاعدة الاستخدام لهذا المشروع ، وذلك بحسب تصريحات الفريق كامل الوزير، تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتطوير استراتيجية رفع كفاءة النقل العام ونقل التجربة إلى مستوى جديد يتفوق على وسائل النقل التقليدية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للجمهور

تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددى

أوضح الوزير أن الأتوبيس الترددى سيسير بفترة زمنية محددة دقيقة للغاية بين كل أتوبيس وآخر، حيث يبلغ زمن التقاطر حوالي 3 دقائق، ما يعني إمكانية تشغيل 20 أتوبيسًا في الساعة الواحدة، كما تقل الفترة إلى دقيقة ونصف خلال ساعات الذروة لضمان توفير خدمة سريعة وفعالة للركاب، كما يتم تدريب جميع السائقين على استخدام المسار المخصص للأتوبيس وأماكن التوقف لإحداث تناغم في التشغيل

المرحلة الثانيه من الاتوبيس الترددي

وفي إطار خطة المرحلة الثانية، سيتم إدخال 100 أتوبيس كهربائي إضافي، جميعها مكيفة الهواء، ما يجعلها صديقة للبيئة ومريحة للركاب، الأمر الذي يتماشى مع التوجيهات الرئاسية لتقديم حلول نقل متطورة ومستدامة، ويؤكد جاهزية المشروع لخدمة عدد كبير من الركاب بكفاءة تشغيل مرتفعة.

مواصفات الاتوبيس الترددي الجديد

وفقا للفريق كامل الوزير، فإن هذه الأتوبيسات الترددية تم تصنيعها محليا داخل مصر بمواصفات عالمية، كجزء من خطط استراتيجية مصر في توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، يتميز الأتوبيس بسعة ركاب تصل إلى 66 فرد، بما يوازي سعة خمسة ميكروباصات، وبذلك يمكن للأتوبيس الواحد نقل ما يصل إلى 3200 راكب في الساعة في كلا الاتجاهين بفعالية