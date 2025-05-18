الموعد المنتظر.. تعرف على موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 192 وأحداث نارية قادمة

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 192، وهي الحلقة المنتظرة التي تم تاجيها في الأسابيع المنتظرة والتي سوف تشهد على احداث هامة للغاية وخاصة مع قرب انتهاء الموسم السادس وقد يكون الأخير للمسلسل، والذي حتى الان لم يعلن منتجو المسلسل عن بدء استعداد وعن تصوير الموسم السابع، لهذا من المتوقع ان الحلقات المقبلة من المسلسل وحتى شهر سبتمبر المقبل هي الحلقات الأخيرة للمسلسل التركي الشهير قيامة عثمان، واليك موعد عرض قيامة عثمان على القنوات العربية.

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 192

يترقب متابعين الدراما التركية في الشرق الأوسط بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان وهى الحلقة 192 والتي تم تأجيلها الأسبوع الماضي ، وتعد كمن الحلقات الأخيرة من المسلسل التركي التاريخي الشهير صاحب اعلى نسب مشاهدة قيامة عثمان والذى يعد امتداد للحقبة التاريخية هامة في تاريخ التركية والتي بدا بمسلسل قيامة ارطغرل في السنوات الماضية والذي يعتبر المسلسل التركي التاريخي الأشهر في تاريخ الدراما التركية ، والذي منه انطلقت عدة مسلسلات تاريخية تتناول التاريخ الإسلامي في تركيا وغيرها، ومن انجح تلك المسلسلات والذي يعرض خاليا هو مسلسل قيامة عثمان ،ويعرض على عدة قنوات عربية منها قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك، وذلك بالإضافة إلي عدة مواقع ترفيهية منها موقع لاروزا وموقع القصة عشق .

قيامة عثمان الحلقة الجديدة

تم تأجيل الحلقة الماضية من قيامة عثمان بسبب مباراة رياضية هامة في تركيا، وسوف يتم عرض الحلقة الجديد يوم الأربعاء المقبل على تردد قناة اى تي في التركية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، كما ينقل مترجم على ترد قناة اليرموك في تمام الثامنة مساء ، واليك تردد القناة اليرموك الجديد: