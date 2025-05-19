موعد عيد الأضحى 2025.. تفاصيل فلكية دقيقة وتوقعات بالإجازات الرسمية في الدول العربية ومتى يبدأ المسلمون الاحتفال بأعظم أيام العام؟

يُعد عيد الأضحى مناسبة دينية عظيمة تحتل مكانة مركزية في حياة المسلمين، حيث تُقام فيه شعائر الأضحية وتُستكمل فيه مناسك الحج، كما يمثل فرصة للتقارب الأسري والتواصل الاجتماعي فمن الجدير بالذكر أن التوقعات لموعد عيد الأضحى تظل مرهونة بإثبات الرؤية الشرعية للهلال في كل بلد، ما يعني احتمال وجود اختلاف طفيف في موعد العيد بين بعض الدول الإسلامية.

أول أيام عيد الأضحى

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى لعام 1446 هجريًا الموافق لعام 2025 ميلاديًا سيكون على الأرجح يوم الجمعة 6 يونيو بينما ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو وتستند هذه التقديرات إلى موعد ميلاد هلال شهر ذي الحجة، المتوقع فلكيًا صباح يوم الثلاثاء 27 مايو، حيث تشير البيانات إلى إمكانية رؤية الهلال بوضوح في معظم الدول الإسلامية، مما يعزز دقة هذا التحديد.

موعد العطلة الرسمية لعيد الأضحى

في مصر

من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو، ما يوفر عطلة طويلة نسبياً تتيح للمواطنين الاستعداد للعيد والاستمتاع به ويشمل ذلك القطاعات الحكومية والتعليمية، بينما قد تختلف مدة الإجازة في القطاع الخاص حسب طبيعة كل مؤسسة.

أما في المملكة العربية السعودية

فتشير التوقعات إلى أن بداية عيد الأضحى ستكون كذلك يوم الجمعة 6 يونيو مع إجازة رسمية تبدأ من وقفة عرفات وتستمر حتى نهاية أيام التشريق وتمنح مؤسسات الدولة إجازة تمتد غالبًا إلى خمسة أيام بينما تلتزم الشركات الخاصة بحد أدنى للإجازة لا يقل عن أربعة أيام.

ورغم أن هذه المواعيد تعتمد على الرؤية الفلكية الدقيقة إلا أن الإعلان الرسمي لتحديد غرة ذي الحجة سيصدر بعد استطلاع الهلال مساء 27 مايو وفقًا للتقويم الهجري المعتمد في كل دولة.