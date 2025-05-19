العد التنازلي على عيد الاضحى 2025 الجزائر .. مدة الإجازة الرسمية للقطاع الحكومي

أعلنت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي عن موعد عيد الأضحى المبارك 2025 في الجزائر التي تعتبر من أبرز وأهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمين في البلاد والعالم الإسلامي، ويعتبر عيد الأضحى ثاني أكبر الأعياد في التقويم الهجري بعد عيد الفطر المبارك، ويحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك عن طريق أداء شعائر الذبح وتبادل التهاني وزيارة الأهل والأصدقاء.

عيد الاضحى 2025 الجزائر

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن استطلاع هلال شهر ذي الحجة سوف يكون مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، لذلك سوف تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025 وأول أيام عيد الأضحى المبارك تكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية إلا أنه يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى المبارك يكون بعد تحري رؤية الهلال الشرعية والتي تعتبر المعيار الرسمي لاعتماد بدايات الأشهر الهجرية وسوف يتم تأكيده من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في الجزائر

وفقًا لما أقرته السلطات الجزائرية فإن إجازة عيد الأضحى للموظفين هذا العام تستمر لمدة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر وتبدأ من يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 كما أن هذا الإعلان يتماشى مع ما نص عليه قانون العمل الجزائري المعمول به في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإذا صادف العيد عطلة نهاية الأسبوع فإن الحكومة قد تقرر منح يوم تعويضي إضافي للعاملين في القطاع التربوي الحكومي.