“أوبو كسرت القواعد ونزلت بالتقيل” هاتف Oppo Find X7 Ultra بتصميم جذاب وكاميرات خرافية ومعالج جبار من الجيل الثالث وبسعر خيالي.. الوحش الصيني كسر كل القواعد

يأتي هاتف Oppo Find X7 Ultra كواحد من أقوى إصدارات أوبو لهذا العام حيث يجمع بين التصميم الفاخر والتقنيات المتطورة التي تلبي طموحات عشاق الأداء العالي حيث يتميز الهاتف بكاميرا خلفية احترافية تمنح صورًا بدقة مذهلة مع شاشة مذهلة بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة، ما يجعل تجربة المشاهدة غاية في المتعة، وكما يضم أيضا بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط لضمان استخدام طويل دون انقطاع، بالإضافة إلى مقاومة الماء وتقديم أداء مستقر، ولهذا سوف نقدم لكم أبرز المواصفات والمميزات التي يتمتع بها.

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra

تميز أيضا هاتف Oppo Find X7 Ultra العديد من المواصفات المثالية ومنها مايلي:

يتميز هاتف Oppo Find X7 Ultra بشاشة من نوع LTPO AMOLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتجربة عرض سلسة ومريحة.

يعمل الهاتف أيضا بمعالج ثماني النواة من كوالكوم سناب دراجون بتقنية تصنيع 4 نانومتر مما يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

كما أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وتوفر نتائج جيدة في التصوير السيلفي.

بالإضافة إلى أن الكاميرا الخلفية رباعية العدسات حيث إن العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر متطور من سوني مع دعم للتثبيت البصري.

تأتي العدسة الثانية بدقة 50 ميجا بكسل وتدعم تقريب بصري حتى 3 مرات.

وأما العدسة الثالثة تكون بدقة 50 ميجا بكسل للتقريب البصري حتى 6 مرات.

وبينما العدسة الرابعة بدقة 50 ميجا بكسل مخصصة للتصوير بزاوية واسعة.

يتوفر أيضا بعدة خيارات للذاكرة الداخلية تبدأ من 256 جيجا بايت مع 12 أو 16 جيجا رام وحتى 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 ويدعم أحدث تقنيات الاتصال.

سعر هاتف Oppo Find X7 Ultra

يتفاوت سعر هاتف Oppo Find X7 Ultra حسب سعة التخزين والذاكرة العشوائية، حيث تأتي النسخة الأساسية بسعة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر يبلغ حوالي 840 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، وبينما ترتفع قيمة النسخة المزودة بنفس السعة مع 16 جيجا رام لتصل إلى 910 دولار أمريكي، وأما النسخة الأعلى التي تأتي بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا رام، فيبلغ سعرها نحو 980 دولار، وفي السوق المصري تعرض النسخة الأعلى بسعر يقارب 47000 جنيه مصري، وهذا يجعل الهاتف ضمن فئة الأجهزة الرائدة من حيث المواصفات والسعر.