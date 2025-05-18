ايس كريم ايس كريم .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات وسلي أطفالك

عدد كبير من الآباء والأمهات يبحثن بشكل يومي عن أحدث تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات نظرًا لأن هذه القناة لها شعبية كبيرة بين الأطفال حيث أنها على مدار الساعة تقدم محتوى مميز للأطفال ما بين الأناشيد الممتعة فضلاً عن البرامج الترفيهية التعليمية الممتعة، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى أحدث تردد قناة طيور الجنة 2025.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

من الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة لها شعبية كبيرة في العالم العربي حيث أنها من أكثر القنوات مشاهدة حيث أنها تبث برامجها بجودة عالية وبدون أي انقطاع للبث، وإليكم أحدث بيانات للتردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

من السهل أن يتم استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم النقر على زر OK الموجود في الريموت الكونترول.

اختر التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات أو الذي ترغب في استقبال القناة خلاله.

إضافة كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

علمًا بأن القناة تعمل على مدار الساعة حيث أنها تقدم كل ما يجذب الأطفال دائمًا.