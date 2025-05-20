“صدمـة جديدة لعثمان” تـابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 وأحداث قوية ولا أروع في هذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية

يعد مسلسل المؤسس عثمان من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي شهدها الوطن العربي والعالم الإسلامي في السنوات الأخيرة، فهو امتداد ملحمي لمسلسل قيامة أرطغرل الذي حقق نجاح كبير، ويواصل في تجسيد تاريخ تأسيس الدولة العثمانية، من خلال سرد أحداث بطولية تجمع بين السياسة، والحرب، والقيم الإسلامية، ضمن قالب درامي مشوق وإنتاج ضخم.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

يروي مسلسل المؤسس عثمان قصة البطل العثماني عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، وسيرته في توحيد القبائل التركية والدفاع عن الأرض والعقيدة في وجه أعداء الداخل والخارج، ويبدأ المسلسل من مرحلة ما بعد وفاة أرطغرل، حيث يتولى عثمان قيادة قبيلة الكايي، ويبدأ في وضع أسس الدولة العثمانية.

المسلسل لا يسلط الضوء على الجوانب العسكرية فقط، بل يبرز أيضا القيم الأخلاقية التي كانت أساس لنجاح المؤسس عثمان، مثل الشجاعة، والعدل، والإيمان، والتضحية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان ليس مجرد دراما تاريخية، بل هو نافذة على حقبة مجيدة من التاريخ الإسلامي تعرض بأسلوب ملهم ومؤثر، ويعرض مسلسل المؤسس عثمان أسبوعيا وفق الجدول التالي:

العرض الأول: يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ATV التركية، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا.

الترجمة أو الدبلجة العربية: تبث الحلقة مترجمة في اليوم التالي (الخميس) عبر قنوات عربية عديدة، ما يتيح للمشاهد العربي متابعة الأحداث بسهولة.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

تعرض حلقات المؤسس عثمان مترجمة للعربية على عدة قنوات فضائية، منها قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك، ويمكن ضبطها كالتالي:

1. قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2. قناة اليرموك الأردنية: