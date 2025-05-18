“إنفينيكس قلبت الموازين فعلًا” Infinix Note 40 Pro نازل بكاميرا خارقة وشحن لاسلكي لأول مرة بسعر مفاجأة.. هيخلي المنافسين يعيدوا تفكيرهم مرتين

كشفت شركة إنفينيكس عن هاتفها الجديد Infinix Note 40 Pro الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري بسعر مناسب للفئة المتوسطة، ويأتي الهاتف بمعالج Helio G99 ثماني النواة من شركة ميدياتك ما يضمن سرعة واستجابة جيدة في الاستخدام اليومي والألعاب، وكما يتميز الهاتف بكاميرا تقدم أداءً مرضيًا في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، إلى جانب تصميم أنيق مقاوم للماء والغبار، وهذا يضيف له متانة وأناقة في آنٍ واحد، وفي هذا المقال، نستعرض لكم أبرز مواصفات ومميزات Infinix Note 40، بالإضافة إلى السعر الرسمي للهاتف في الأسواق.

مواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro

يأتي هاتف انتفلكيس بالعديد من المواصفات المثالية التي حازت على إعجاب العديد من المستخدمين من أبرزها مايلي:

يزود أيضا بمعالج ميدياتك Helio G99 ثماني النواة، دقة تصنيع 6 نانو ميتر، والمعالج الرسومي Mali G57.

وكما أن ذاكرته الداخلية تبلغ حوالي 256 جيجا، وبينما الذاكرة العشوائية قد تصل إلى 8 جيجا رام.

وبينما تكون كاميراته الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

ويتواجد به ثلاث كاميرات هما وهي الرئيسية 108 ميجا بكسل، الثانية 2 ميجا بكسل، الثالثة 0.08 ميجا بكسل.

وبه شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة 1080×2436 بجودة FHD+ مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass، ومعدل تحديث 120 هرتز.

واحتوى على بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات وتدعم الشحن العكسي عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات وكذلك تدعم الشحن اللاسلكي العكسي

مميزات هاتف Infinix Note 40 Pro

يتميّز هاتف Infinix Note 40 بمجموعة قوية من المواصفات التي تجعله خيارًا مناسبًا لفئة واسعة من المستخدمين.، ومنها :