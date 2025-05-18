“مغــامرات جني” تردد قناة طيور الجنة 2025 التحديث الجديد واستمتع باغاني الاطـــفال علي مدار الساعه

تردد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي. منذ انطلاقها في عام 2008، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب الأطفال والأهالي على حد سواء، من خلال تقديم محتوى ترفيهي وتربوي هادف يجمع بين التعليم والمرح.

أهداف قناة طيور الجنة

تهدف تردد قناة طيور الجنة إلى غرس القيم الأخلاقية والإسلامية في نفوس الأطفال بطريقة محببة وسهلة. فهي تقدم برامج وأناشيد تساعد الأطفال على تعلم الحروف، الأرقام، السلوكيات الإيجابية، واحترام الوالدين، بطريقة مرحة ومسلية.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط التردد على جهاز الاستقبال (الرسيفر):

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد (الريموت)، اضغط على زر القائمة (Menu). اختر خيار التركيب (Installation) من القائمة الظاهرة. ادخل إلى خيار إدخال يدوي للتردد (Manual Installation). اختر القمر الصناعي نايل سات من القائمة. أدخل بيانات التردد بعد إدخال البيانات، اضغط على زر بحث أو Scan. انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، ثم اضغط على حفظ (Save).

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات، ويمكنك الاستمتاع ببرامجها الممتعة والمفيدة للأطفال.

أبرز برامج القناة

تضم القناة مجموعة من البرامج المميزة، من بينها:

عالم خالد

مغامرات جنى

نشيد وأغنية

أناشيد المناسبات الدينية

كما تشتهر القناة بنجومها الصغار مثل جنى، الوليد، والمعتصم مقداد، الذين أصبحوا قدوة ومحبوبين لدى العديد من الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

للاستمتاع ببرامج القناة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تُعد قناة طيور الجنة خيارًا مثاليًا للأهل الباحثين عن محتوى آمن، تربوي وممتع لأطفالهم. فهي تجمع بين التعليم والترفيه في قالب فني جذاب، مما جعلها وجهة أولى للطفل العربي.