“بدون مقابل مـادي” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم للمقيمين والمغتربين عبر bankofkhartoum.com وانت في بيتك بدون زيارة الفرع

مع التطور الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي، أصبح فتح حساب بنك الخرطوم أمر سهل ومتاح للجميع، سواء داخل السودان أو خارجه، بفضل تطبيقه الذكي بنكك الذي أحدث نقلة نوعية في الخدمات البنكية، حيث يقدم البنك تجربة مصرفية مرنة وآمنة، تجمع بين الحداثة والثقة، وتجعل من فتح الحساب عملية بسيطة ومتاحة للجميع. سواء كنت طالبا، موظفا، أو رجل أعمال.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب جديد في بنك الخرطوم، يشترط توفر الآتي:

الرقم الوطني للسودانيين أو جواز السفر (للأجانب أو السودانيين بالخارج).

صورة شخصية حديثة.

عنوان سكن واضح أو إثبات سكن (فاتورة خدمات أو مستند رسمي).

بلوغ السن القانوني (18 عاما فأكثر)، أو حضور ولي الأمر إذا كان المتقدم قاصرا.

رقم هاتف مفعل لاستلام الرسائل النصية والتأكيدات.

خدمات تطبيق بنكك (Bankak)

تطبيق بنكك يعد من أبرز إنجازات بنك الخرطوم الرقمية، ويمنح العملاء تجربة مصرفية شاملة، منها:

فتح حساب إلكتروني بسهولة.

تحويل الأموال داخل وخارج البنك.

دفع الفواتير (كهرباء، مياه، اتصالات).

شراء رصيد وإعادة شحن الهاتف.

التحقق من الرصيد وكشف الحساب.

التبرعات والاشتراكات الإلكترونية.

إدارة الحسابات والتحكم في البطاقات.

التطبيق متوفر على أجهزة الأندرويد والآيفون، ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام ودعم فني متواصل.

خطوات فتح الحساب عبر تطبيق بنكك

يمكنك فتح حساب بسهولة من خلال الخطوات التالية: