“رابط شغال” طريقة التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال 2025 الشروط والمستندات اللازمة

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن إجراءات التقديم في رياض الأطفال وكذلك الصف الأول الابتدائي 2025، نظير أن استقبال الطلب يبدأ من يوم 1 من شهر يونيو إلى يوم 30 من شهر يونيو 2025، فيما يمكنك التعرف على إجراءات التقديم في رياض الأطفال بالشروط والمستندات المطلوبة، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط التقديم في رياض الأطفال؟

جاءت أبرز شروط التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بناءً على ما يلي:-

يجب أن يصل عمر الطفل المتقدم لـ 4 سنوات مع بداية أكتوبر 2025.

كذلك يجب أن يبلغ عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي نحو 6 سنوات ولا يتخطى الـ 9 سنوات.

كذلك اجتياز المقابلة الشخصية المنعقدة له.

اختبرا بسيط وفقًا لنظام كل محافظة.

كذلك إتمام كافة الإجراءات المعنية بالتقديم في رياض الأطفال.

كيفية التقديم في رياض الأطفال 2025

هناك بعض الخطوات المعنية بالتقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بناءً على ما يأتي:-

قم بزيارة موقع ” gov.eg“.

ثم يتم تحديد نوع المدرسة التي ترغب فيها سواء “رسمية أو لغات”.

كذلك يُرجى تدوين كافة المعلومات الخاصة بالطفل المتقدم.

مع إدخالك إلى بيانات ولي الأمر كذلك.

يُرجى رفع كافة الوثائق المطلوبة والسارية لطلب التقديم في رياض الأطفال.

النقر في النهاية على زر “حفظ”.

مع الإحتفاظ برقم الطب المقدم.

وثائق التقديم في رياض الأطفال

وعن المستندات الواجب إحضارها وقت التقديم في رياض الأطفال وكذلك الصف الأول الابتدائي، بناءً على ما يلي:-