الذهب يشتعل من جديد! .. أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يلامس 5183 جنيهًا!

ننقل لكم أخر تحديث لسعر الذهب في السوق المصرية مساء اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 علمًا بأن بداية التعاملات اليوم شهدت استقرار ملحوظ دون تغير في التعاملات الأخيرة ليوم أمس، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى أخر تحديث معلن عنه وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية

ننقل لكم أخر تحديث مصرح به حتى الساعة 7 مساءً لليوم الأحد حيث أن الأسعار جاءت على النحو التالي:

عيار 24 يسجل 5183 جنيهًا.

أما بالنسبة إلى سعر عيار 21 وصل إلى 4535 جنيهًا.

بالنسبة إلى أخر تحديث لسعر عيار 18 وصل إلى 3887 جنيهًا.

عيار 14 وصل إلى 3023 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا.

يشهد سوق الذهب المحلي حالة من الاستقرار وذلك في وسط ترقب من المتعاملين لتطورات السوق العالمية، ولا سيما تحركات سعر أونصة الذهب في البورصات الدولية، وسعر صرف الدولار محليًا، وهما من العوامل الرئيسية التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

وعلى المستوى العالمي تواصل البنوك المركزية حول العالم دعم احتياطياتها من الذهب للعام الثالث على التوالي حيث تجاوز إجمالي مشترياتها في عام 2024 حاجز الألف طن.

سعر أوقية الذهب

مع بداية تعاملات اليوم وصلت سعر أوقية الذهب إلى 161383 حيث أن الخسارة وصلت إلى 177 جنيهًا اليوم الأحد.