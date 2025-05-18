“لولو الشطورة هتفرح ولادك” اضبط تردد قناة وناسة نايل سات 2025 التحديث الجديد واستمتع بأجمل الأناشيد المفيدة لطفلك

في عالم الإعلام والترفيه العربي، يحتل تردد قناة وناسة مكانة متميزة بين القنوات الموسيقية والفنية. فمنذ انطلاقها استطاعت القناة أن تجذب ملايين المتابعين في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى فني عصري يناسب مختلف الأذواق، خاصة محبي الأغاني الخليجية والعربية الحديثة، تحظى القناة بشعبية كبيرة بين فئة الشباب، كونها تعنى بالموسيقى والفن الحديث بأسلوب متجدد ومتواصل.
قناة وناسة
أطلقت قناة وناسة في عام 2007، وهي مملوكة للفنان السعودي الشهير راشد الماجد، تهدف القناة إلى تقديم الأغاني والموسيقى العربية، خاصة الخليجية، بطريقة احترافية وعصرية، كما تعتبر قناة وناسة من افضل قنوات الأطفال ومنصة لعرض الكليبات المصورة، والحفلات الغنائية، والمقابلات الفنية مع كبار الفنانين، بالإضافة إلى بعض البرامج الشبابية الفنية التي تواكب الذوق العام لجيل اليوم.
تردد قناة وناسة 2025
لمن يرغب في مشاهدة قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها الفني، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11296
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD / HD
محتوى قناة وناسة
يقدم تردد قناة وناسة مجموعة متنوعة من المحتويات الفنية والموسيقية، أبرزها:
- كليبات غنائية حديثة: تعرض القناة أحدث الكليبات لأشهر الفنانين في الخليج والوطن العربي، مع لمسة إخراجية مميزة.
- حفلات مباشرة ومسجلة: تقوم ببث حفلات غنائية لمجموعة من نجوم الفن، سواء من الأرشيف أو الفعاليات الحديثة.
- برامج فنية وشبابية: تقدم القناة برامج تستعرض أبرز أخبار النجوم، وتحاور فنانين جدد، وتواكب أحدث الإصدارات الغنائية.
- أغاني تراثية وخليجية: تحتفي القناة أيضًا بالتراث الموسيقي الخليجي وتقدمه بشكل يتماشى مع الذوق العصري.
- فواصل ترفيهية موسيقية: تتخلل القناة فواصل موسيقية جميلة تلائم أجواء المناسبات والمواسم.