“خيانة من داخل القبيلة” اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات وتابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 في هـذا الموعـد

تعد تردد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب أنظار المشاهدين في الوطن العربي، وخصوصا عشاق الدراما التاريخية التركية، وقد انطلقت القناة في بداياتها كمحطة إخبارية جزائرية، لكنها وسعت محتواها لتشمل المسلسلات والبرامج الترفيهية، فحققت شهرة واسعة خاصة بعد عرضها للمسلسل الشهير قيامة عثمان، الذي يعد امتدادا لمسلسل قيامة أرطغرل ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تقوم تردد قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسل قيامة عثمان أسبوعيا بعد أن يعرض أولا على القنوات التركية، ثم تتم دبلجته أو ترجمته إلى اللغة العربية، ويعرض المسلسل في الأوقات التالية:

يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر

وتعاد الحلقة يوم الجمعة في توقيت مشابه لمن فاتهم العرض الأول

تبث الحلقة مترجمة للعربية بجودة عالية، ما يسهم في جذب عشاق الدراما التركية التاريخية من مختلف الدول.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

للاستمتاع بمتابعة قناة الفجر الجزائرية ومشاهدة المسلسلات التركية والعروض الترفيهية، إليك بيانات التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD / HD حسب نوع الرسيفر

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

لتنزيل قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال، يُرجى اتباع الخطوات التالية: