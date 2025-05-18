متفوتش ولا مباراة! .. تردد قنوات On Time Sport الجديد على النايل سات 2025 لمشاهدة الدوري المصري من بيتك

تعتبر مجموعة أون تايم سبورت On Time Sport واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تعرض أهم البطولات المحلية والعربية بشكل حصري وعلى رأسهم الدوري المصري الممتاز، ومع بداية الشهر الجاري تم تحديث عدد كبير من ترددات قنوات النايل السات، ويهتم محبي الكرة المصرية بالحصول على أحدث تردد لقنوات أون تايم سبورت، لذلك اليوم عبر موقع البديل سنشير إلى أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت على النايل سات.

تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport

من السهل أن يتم استقبال قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني من أجل متابعة أهم مباريات الدوري المصري الممتاز، وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت 1 (On Time Sport 1 HD):

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

يمكنكم أيضًا استقبال قناة أون تايم سبورت 2 وفقًا لبيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات استقبال قناة أون تايم سبورت على الرسيفر

من السهل أن يتم استقبال هذه القنوات على الرسيفر الخاص بك عند إتباع الخطوات التالية:

النقر على زر موافق الموجود في الريموت الكونترول.

اختر الاعدادات.

ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إضافة كل البيانات التي ذكرت في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

علمًا بأن القنوات تعمل على مدار الساعة تقدم كل ما هو متعلق بعالم الرياضة.