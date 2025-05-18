“فرحي ولادك ومتعيهم” استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات واستمتع بمحتوى هادف هيساعد ولادك

تردد قناة طيور الجنة تعد من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، وقد أسهمت منذ انطلاقتها في عام 2008 في تقديم محتوى ترفيهي وتربوي هادف للأطفال من مختلف الأعمار، وتتميز القناة بأناشيدها التعليمية والبرامج الممتعة التي تجمع بين التسلية والفائدة، ما جعلها تحظى بجمهور واسع من الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

مميزات قناة طيور الجنة

يتمتع تردد قناة طيور الجنة بعدة مميزات جعلتها في صدارة قنوات الأطفال، ومنها:

محتوى تربوي هادف: تهتم القناة بغرس القيم الإسلامية والأخلاقية من خلال الأناشيد والبرامج الموجهة.

تنوع البرامج: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج تشمل الترفيه، التعليم، التوجيه الديني، والمسابقات التفاعلية.

جودة الإنتاج: تتميز القناة بجودة تصوير عالية وإخراج احترافي يضفي على المحتوى جاذبية كبيرة.

مشاركة الأطفال: تعتمد القناة أسلوب مشاركة الأطفال في تقديم المحتوى، ما يجعلهم يشعرون بالقرب من ما يُعرض ويزيد من تفاعلهم.

إشراف عائلي: القناة بإشراف خالد مقداد وعائلته الذين يمثلون نموذجًا إيجابيًا في تربية الأبناء.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات

لضمان استقبال قناة طيور الجنة بجودة عالية على جهاز الرسيفر، يمكن استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر

لضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال (الرسيفر)، يرجى اتباع الخطوات التالية: