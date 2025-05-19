بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام علي معاش تكافل وكرامة 2025

في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها الحومة من اجل تقديم الدعم للمواطنين عبر برنامج تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا بغرض شملهم ضمن حياة كريمة بكل مواطن، أيضا من اجل القدرة علي تحمل أعباء المعيشة وتلبيه كافة احتياجاتهم، أهمية هذا الدعم للآسر المحتاجة من اكثر المصادر الأساسية التي يعتمد عليها، من المقرر بأن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي، علما بانه سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن مستفيدي بمعاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025، عبر السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

خطوات الاستعلام علي أسماء بتكافل وكرامة 2025

من اجل الاستعلام علي معاشات تكافل وكرامة حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق أساسية من اجل الاستعلام والتي تتضمن التالي:

في البداية: يرجي زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

مع اختيار برنامج تكافل وكرامة.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة برنامج تكافل وكرامه.

يتطلب إدخال الرقمي القومي الخاص بك.

ثم انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: انتظر بضع ثواني، يتم علي الفور إظهار الموعد المحدد بصرف المعاش

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي علي المنافذ الرسمية والتي من خلالها يتمكن مستفيدي معاشات تكافل وكرامة بصرف معاشهم والتي جاءت علي النحو التالي: